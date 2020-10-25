樓價UPDATES：將軍澳城中駅放盤兩個月減85萬售出

二手市場減價個案續增，將軍澳城中駅三房單位，放盤約兩個月，劈價85萬港元沽出，成交價913萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城泓都3座中層B室，實用面積約619方呎，三房間隔，望海景，今年7月底以1,400萬元放盤，經議價後減價32萬元或約2.3%，近日以1,368萬元沽出，實用呎價約22,100元，屋苑10月錄約3宗二手買賣，現時有約79個單位放售，叫價由780萬元起。

●上環金豪大廈極低層B室，實用面積403方呎，兩房間隔，以792.8萬元易手，實用呎價19,672元，原業主於2001年1月以158萬元買入，持貨19年帳面獲利634.8萬元，單位升值超過4倍。

●北角仁寶閣低層D室，實用面積297方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價580萬元，放盤兩個月，累減55萬元或9.5%，以525萬元沽售，實用呎價17,677元，原業主於2014年7月購入，當時作價403.8萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利121.2萬元，單位期內升值約30%。

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九龍區

●將軍澳城中駅6座中低層H室，實用面積約594方呎，三房間隔，望內園景，今年8月開始放售，叫價998萬元，日前終以913萬元以交吉易手，減價85萬元或9%，實用呎價約15,370元，原業主約於2014年4月以613萬元購入，持貨至今約6年帳面獲利約300萬元，物業升值約49%。

●將軍澳THE PARKSIDE第2A座高層B室，實用面積399方呎，一房間隔，買賣雙方議價後達成共識，以785萬元成交，實用呎價19,674元，原業主持貨快將6年，沽出單位帳面獲利247萬元離場，單位期內升值46%。

●旺角利奧坊．曉岸1座中層Ｆ室，開放式間隔，實用面積約198方呎，以每月約12,500元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,500元或約12%，以約11,000元租出，實用呎租約55.6元，新租客為單身女士，睇樓1次後即決定承租。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座低層E室，實用面積300方呎，開放式廚房間隔，望全海景，以650萬元沽出，實用呎價21,667元，原業主於2016年1月以560萬元購入，持貨逾4年將單位轉售，帳面獲利90萬元離場，單位期內升值16%。

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新界區

●沙田第一城30座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以663萬元售出，實用呎價14,701元，原業主於2017年3月購入上址，當時作價600萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利63萬元離場，單位期內升值約10.5%。

●大埔中心4座低層A室，實用面積299方呎，兩房間隔，望街景，原開價510萬元，放盤15日，減價30萬元，減幅5.9%，獲用家以480萬元承接，實用呎價16,054元。

●元朗Grand YOHO第9座高層A室，實用面積774方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,380萬元，零議價下獲買家承接，實用呎價17,829元，新買家為換樓客，原業主則於2016年9月以1,261.7萬元一手買入，持貨4年帳面獲利118.3萬元，單位升值近10%。

●屯門麗寶大廈低層D室，實用面積238方呎，減租200元，外區租客有感租金較外區划算，決定以月租8,600元即睇即租，實用呎租36.1元，如以同類型單位銀行估值約319萬元計算，單位的租金回報率達3.2厘。

●青衣灝景灣2座低層D室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望內園景，今年9月初開始放盤，原叫價1,080萬元，經議價後減價94萬元或約8.7%，最後以986萬元成交，實用呎價約14,985元，屋苑10月累錄7宗二手買賣，現時有約53個放盤，入場價由800萬元起。

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