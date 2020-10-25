【悲情樓市】羅素街「吉舖」歷來最多　嘉湖劈120萬沽

去年香港社會不穩，接連今年爆發新冠肺炎疫情，重創零售市場，曾為全球呎租最貴街舖的銅鑼灣羅素街，現時吉舖數量多達6個，創歷來最多。同時，該街道面對時代廣場租值最高的一段，更首現經營電腦配件的短約舖，較原有長租約租金低約86%，反映舖市已陷入前所未見的困局。

羅素街分為兩部分，其中一部分屬行人專用區，坐落於波斯富街及利園山道交界，以往街舖商戶都是連鎖鐘錶珠寶店及國際品牌時裝，呎租高逾千元，但現時已出現多達5間短約舖及兩間吉舖。

其中，位於麗園大廈地下的兩間新開設的短約舖，包括有售賣本地口罩零售店，該類商戶趁近期舖租大跌，都紛紛進駐核心購物區。該舖屬羅素街59至61號地下B6號，面積約350方呎，現時每月約8萬元短租，較之前長約租金低逾80%。至於另一間毗鄰的為雜貨店，短約租金相若，較之前長租租金更低逾90%，即相當於舊租金不足一成，租期約3個月。

不過，面對大型商場的一段羅素街情況反而更惡劣，該街道共有4間吉舖，同時全部都屬大面積舖位。其中之前由美國知名化妝品，以每月約70萬元租用的羅素街28號地下，更由電腦配件店以短租形式租用，月租僅約10萬元，僅為原有租金的14%，租期亦約3個月。以該舖約800方呎計算，呎租金只約125元。

市場人士指出，上述一段羅素街為區內最旺，過往都由大型珠寶鐘錶及國際時裝品牌佔據，從來未有該類向來在旺角或二線街出現的電腦及電話配件店可以租用，相信有關情況會持續至明年，並要待恢復通關後旅客增加，才可獲得改善。

根據差餉物業估價署數字，今年首8個月，屬核心零售區域的港島及九龍區的零售物業平均呎租金同時下挫，當中港島8月份平均呎租約105元，較去年底下跌約7.8%，並為今年5月後最低。而九龍區呎租則約100元，更低約18.4%，為2011年4月後低位。

不過，新界區舖位租金在「疫市」下走勢卻理想，8月份呎租達143元，比去年12月上升約21.2%。

地產界人士指出，肺炎疫情打擊本港經濟，訪客旅客幾乎全數消失，向來依賴旅遊業的市區購物區，如尖沙咀及銅鑼灣，出現大批商戶如鐘錶珠寶及國際大型零售商戶退租個案，吉舖數量創歷來最多，「有舖冇人租」情況下，業主亦面對現實大幅減租，以避免舖位長期空置。而新界大部分地區都以本地消費為主，加上屬商場舖位，租金相對較穩定。

【嘉湖放盤前後逾3年終劈120萬沽】

二手方面，受新盤帶動，藍籌屋苑劈價貨仍有承接。天水圍細價樓指標嘉湖山莊一個三房單位，原業主面對現實，放盤前後逾3年，終累減120萬元終獲承接，成交價560萬元，減幅約17.6%。

祥益林家倫指，上址為麗湖居8座中層H室，實用面積547方呎，3年半前已開價680萬元放盤，期間曾封盤，受多項利淡因素衝擊，上址叫價本月初降至600萬元，外區首置客見放盤突然減價，無睇樓情況下入市，呎價約10,238元。

鰂魚涌康怡花園樓王都要減價。中原楊文傑稱，屋苑P座極高層單位，實用面積616方呎，屬「下康」三房樓王，開價1,280萬元，放盤3個月，減至1,138萬元沽，呎價18,474元。

二手市場再錄蝕讓個案。消息透露，沙田玖瓏山月瓏閣1座單位，2018年起連車位開價1,950萬元放售，直至今年8月「純單位」叫價降至1,250萬元，終售1,230萬元，呎價13,030元。單位約6年間帳面貶值約5%。市場人士認為，撤辣可減輕用家換樓成本，刺激入市意欲，推動市場交投。

樓市去向未明，辣招鬆綁盤源加快出貨套現，將軍澳晉海兩日內錄約6宗買賣。中原伍錦基表示，其中1A座低層F室，劈價120萬元，以630萬元沽，呎價約18,529元。原業主持貨僅約3年，單位升值約33.7%。

【產業署16伙豪宅待租】

香港經濟環境未見好轉，政府產業署招租的豪宅單位滯銷，至今仍有多達16個單位未獲承租，料為近年罕見。不過，該署近期仍再推出7伙分別位於山頂、渣甸山及西半山的單位，當中山頂賓吉道項目實用呎租低於40元。

該署之前招租的豪宅單位，不少推出三、四個月都乏人問津，早前遂將免租期延長至一至兩個月，變相減租約2至4%，當中包括山頂道東蘆、薄扶林翠海別墅，何文田衛理苑及仁禮花園，以及沙田怡翠花園。但市場反應並不理想，連同其他待租單位，現時仍有10多伙未有租出，涉及物業共9項，其中以衛理苑B及C座有6伙待租單位最多。

不過，產業署未有再進一步降低招租單位的租金吸客，反而再推出多個豪宅單位。當中山頂賓吉道30號項目有兩伙出租，其中2樓C6室，面積相同，月租8.48萬元，呎租37.6元。另一伙1樓D4室，實用面積2,257方呎，每月叫租9.02萬元，呎租約40元。

此外，渣甸山的睦誠道61號銀霞閣，亦推出兩伙，其中7樓B室，實用面積2,132方呎，月租叫價6.19萬元，呎租約29元，較市場上的中小型住宅單位還低。而另一個同區的畢拉山道111號招租的1樓E室，實用面積2,287方呎，月租6.17萬元，呎租只27元，據悉，甫推出即獲承租。

至於西半山干德道的翠錦園，兩伙實用面積2,536方呎及2,046方呎單位招租，分別為2樓E室及6樓A室，呎租僅28.6元與29.4元。其中一伙2樓料已租出，反映呎租較低單位較易獲承接。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299