疫情強化美元地位　外地搶發10萬億美元債

當著名投資者提出美元地位將下滑之時，美國以外的發債體卻以破紀錄速度發行美元債，從主權國印尼到哥倫比亞，以至企業日產和馬尼拉水務公司。這反映新冠肺炎疫情正鞏固美元作為全球主要貨幣的角色，即使美國總統特朗普的單邊政策激怒美國的盟友和敵人，當前美元仍與2008年金融危機後一樣堅挺。

今年截至10月21日止，美國以外發行人發行的美元債券，達到破紀錄的1.29萬億美元(約10萬億港元)，較去年同期大增21%。高盛前首席經濟師、創造「金磚四國」一詞的奧尼爾表示，每當發生危機時，企業和國家都會急於確保能夠取得足夠資金，而美元是唯一的信靠。

通過向企業和政府提供廉價融資，紓緩全球借入美元的壓力，是防止當前的健康和經濟危機演變成金融危機的關鍵。不過，這亦可能埋下危機，就是一旦美元持續升值，將推高償債成本，造成還款困難。

當中對新興市場構成的風險尤大，新興市場包括美元債的外債正以破紀錄速度攀升，全年發行額可能超過7,500億美元。

美元在全球經濟扮演着重要的角色，部分原因是全球缺乏替代品，歐元作為儲備貨幣的地位仍然有限，而人民幣仍受資本控制所限。不僅如此，聯儲局大規模放水，如今預期未來數年維持貼近零息，增加美元作為融資貨幣的吸引力。

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