國金前瞻：Apple和Fb等將公布業績　美國上季GDP料反彈

美股本周迎來業績高峰期，約1/3標指成份股，相當於逾170家企業將公布最新季度業績，包括科技巨頭蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、微軟和Facebook(Fb)，以及藍籌巨企波音公司和卡特彼勒。

目前而言，已公布業績的標指成份企業中，約82%業績好過預期，較長期平均值高約20個百分點。雖然Apple於9月底止一季沒有新iPhone出售，但業績預測不算差。FactSet預期，Apple上季收入按年微跌不足0.1%至639.8億美元，iPhone銷售料下跌，但會被其他業務增長彌補。

揣測財政刺激方案談判取得進展，美股上周五尾段跌幅收窄，道指收市跌28點，報28,335點，周跌0.95%，中止前三周升勢；標指收市升11點，周跌0.53%；納指升42點，周跌1.06%。

距離美國大選愈來愈近，大市料趨於波動，特別是一旦大選結果變得不明朗。BTIG股票和衍生策略主管伊曼紐爾表示，除刺激方案談判外，市場還關注大選民調變化，是差距收窄抑或擴闊，進而預示大選結果會否出現不明朗或者混亂。

紐約梅隆財富管理投資總監格羅霍斯基認為，市場正處於風雨前的些許平靜，但預料隨着民調新聞變化，美股或出現每日1%或2%的變幅，大選翌日更很大機會冧市3至5%。但同時認為市場愈來愈接受大選結果，即使可能是民主黨大勝，意味稅率可能上升。

本周矚目數據包括周四公布的美國第3季國內生產總值(GDP)，預料以年率計按季反彈31.9%，扭轉第二季收縮31.4%的勢頭。

此外，本周多家央行議息，當中日本央行料維持幣策不變，料行長黑田東彥會重申監察該行抗疫措施成效，必要時會採取迅速行動；歐洲央行亦料按兵不動，但勢討論到區內疫情反彈對經濟的影響力，以及是否需要加碼放水。

外電調查顯示，受訪經濟師預期歐央行將把緊急買債計劃擴大5,000億歐元，大部分經濟師料12月拍板，並可能將計劃延長6個月，至明年底。

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