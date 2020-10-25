K形經濟！南韓首9個月豪華進口車銷量創新高

目前市場視今次經濟在疫後復甦的形態為「K形」，主因是富者愈富，貧者愈貧。外國傳媒報道，南韓產業數據顯示，儘管新冠肺炎疫情衝擊經濟，但南韓今年首9個月豪華進口車銷量勁飆。

南韓汽車進口商與經銷商協會周日(25日)公布，售價超過1億韓圜(約69萬港元)的進口車，今年1至9月總銷量超過3萬輛，比去年同期的18,857輛勁升64%，為全年銷量首度超越3萬大關，更是該會自2003年編制該數據以來新高。

售價1.5億韓圜以上的進口車，在2020年首9個月銷量達8,150輛，按年增加34.3%。

根據南韓貿易部，進口車在南韓車市的市佔率達17.5%。在南韓各大進口汽車品牌中，以德國平治汽車銷量最佳，達52,571輛，而旗下最暢銷車款為轎車E300 4MATIC。

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