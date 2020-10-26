東方日報B1：內地打造海南自貿港吸中外企業

香港經濟未有起色，加上隨時有被美國制裁危機，前景黯淡，經濟學者亦料香港失業率飛升，經濟持久難以回復。相反，愈來愈多企業進軍海南投資，未來甚或選擇從香港撤資到海南拓展業務，有眼光的投資者早已向海南進發，冀及早分一杯羹，僅是近三個月公布的相關投資額已達312億元人民幣。香港作為「進入內地市場跳板」的角色勢被海南奪走。

疫情重創各國經濟，唯獨中國內地採取了有效的疫情防控措施，助經濟由谷底急彈。海南省今年上半年本地生產總值(GDP)錄2,383億元人民幣，按年僅降2.6%，之後更回升。而香港上半年的GDP規模雖然逾1.2萬億港元，惟按年卻大跌9%。

再者，在社交距離措施持續下，香港旅遊以至餐飲零售市道至今未有起色，各行各業大嘆市況低迷。另邊廂，由於內地疫情控制理想，但海外疫情嚴峻，包括富豪在內的眾多民眾選擇國內遊，其中海南成為熱點旅遊城市，在十一長假期間全省就吸引逾453萬名旅客，按年增長9.3%；旅遊總收入達66.2億元人民幣，按年增26.6%。

海南不但旅遊復甦強勁，更吸引愈來愈多企業真金白銀投資，看好長遠機遇。其實，海南已成為國內外投資寵兒，中港企業多投資此地。

本月公布的海南自由貿易港第三批重點項目共簽約46個，總投資額逾170億元人民幣，與海南省政府簽訂戰略合作協議的包括中國五礦集團、中國航空油料集團等央企，並有一些外資企業成功落戶海南。

當與海南合作的企業愈見增加，另邊廂香港卻獨憔悴。資深金融及投資銀行家溫天納表示，大部分選擇來香港投資的資金，主要面向金融方面，但其他領域如零售、物流、貿易等，香港正面對嚴峻挑戰。國際投資者與其面對不明朗因素，不如把資金轉去中國自由貿易區，海南成為其中一個資金選擇的地方。而且當日後「香港製造」可能不復存在，另一邊廂的海南市場則有拓展空間，資金流出香港流入海南，國際投資者有這樣的選擇是可以理解的。

他認為，香港是中國的國際金融中心，但這角色因美國採取的制裁措施而弱化。海南的角色是作為進入中國內需市場的跳板，所以在零售、航運、旅遊等領域，會逐步被海南搶佔。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦指，香港近期受地緣政治、封關措施、社會動盪影響，中長期或打擊香港的定位，令未來經濟增速有較多不確定性，不排除有國策支持的海南的經濟規模將追貼香港。再者，疫情下海南受惠全國內地旅客消費，加上免稅優惠措施等，將會為香港的零售購物地位構成威脅。

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