【深度解構】全球產業「疫」市變天

疫情扭轉了市民的出行模式，汽車業也需要謀求轉變。

世紀疫情扭轉了民眾生活習慣，不同產業自然要因應改變！如網購急速崛起，令傳統品牌巨企霎時招架不住，某些工種可能會實施「永久」在家工作，汽車業要生產適合「駕車旅遊」的車款，意味航空業確實復甦無期，金融投資活動也會一反常態，將更着重環境及各國負債狀況。

【汽車界：需求驟變 廠商搶推SUV】

疫情扭轉了出行模式，令汽車業也需謀求轉變！外國傳媒報道，各大車廠正急切以利潤較高的休旅車(SUV)，取代獲利較少的車種，即使必須終結旗下「經典車款」也在所不惜。舉例來說，德國福士汽車(Volkswagen)計劃明年第二季，在北美推出小型休旅車Taos，該公司為了在墨西哥組裝廠生產這款車，停產二十世紀最具影響力的經典車款「甲蟲車」。

對汽車產品規劃者而言，做此決策原因很簡單，畢竟小型汽車愈來愈不受市場歡迎，而跨界別車款則大行其道，休旅車和皮卡（即輕便型客貨兩用車，又稱農夫車）今年在美國市佔率可望超過70%。車廠投資生產跨界別車款能取得更佳利潤，因為消費者願意為較高的車身、更寬敞的空間支付更多錢，但其研發和製造成本卻不會比普通私家車貴太多。福士認為，這種趨勢將延續，估計到2030年時，美國消費者每年將購買近1,000萬輛休旅車。

事實上，福士並不是唯一一家狠心停產旗下經典車款的車廠。另一美國大廠福特汽車正在北美市場停售Taurus，這款車曾勇奪美國銷售冠軍。通用汽車也停產多款車種，包括歷史逾60年的雪佛蘭車Impala。

快意佳士拿也放棄向美國人推銷「快意500」，儘管該品牌是靠歐陸暢銷的小車於2011年重返美國市場。

部分車廠在生產線和展示中心也騰出空間，為了重新推出舊有的休旅車款，例如福特Bronco、雪佛蘭Blazer與吉普(Jeep)Grand Wagoneer，但福士選擇放棄「甲蟲車」，重新打造Taos車款。Taos取名於新墨西哥州北部一處人口不到6,000人的小鎮。

福士新增Taos和純電動車款ID.4之後，加上原先的Tiguan，在小型休旅車領域共有3款主力產品，與同業富士汽車(SUBARU)和吉普的布局類似。

【科技界：東芝力谷增長 研量子加密技術平台】

日本東芝公布，發展量子加密技術(Quantum Key Distribution，簡稱QKD)平台，預期今財年第四季(明年1至3月)起部署系統集成業務，期望QKD技術未來能成為推動公司增長的動力，目標2030財年市場佔有率可達25%或約30億美元。

QKD被視為最能保護數據的技術之一。依照東芝估計，隨着量子電腦不斷進步與市場需求上升，全球QKD市場於2035財年料將增長至約200億美元(約1,560億港元)。

日本方面，東芝表示，旗下Toshiba Digital Solutions(TDSL)已獲美國國家信息和通訊技術學院(NICT)的合同，以部署及管理QKD系統，計劃在今財年第四季交付，擬從明年4月開始推廣。

至於日本以外，東芝將與美國Verizon Communications和英國BT Group共同合作，東芝亦正與南韓另一家電訊商就有關方面洽談合作。

東芝高級副總裁、TDSL總裁兼行政總裁Taro Shimada稱，金融、衞生和政府等部門現在意識到有必要對技術進行投資，這些技術將為未來的量子經濟做準備並提供保護。與出售量子密碼硬件相比，東芝的商業計劃要深入得多。集團正在開發一個量子平台和服務，該平台和服務不僅將提供量子密鑰和量子網絡，而且最終將使量子網絡誕生。

為促進業務發展，東芝推出兩款量子密鑰分發平台，包括多樣的複合平台，該平台允許數據和量子密鑰在同一根光纖上傳輸，而毋須昂貴的專用密鑰分發基礎架構。另一個是用於遠程應用程式的平台，該平台可最大化密鑰傳送的速度和距離。

東芝已在英國劍橋建立生產基地，並將最早在今財年第三季(今年10至12月)為特定用戶提供平台產品。集團計劃在2025財年之前在日本和其他國家建立QKD網絡，並啟動為專注於金融機構的組織提供QKD服務。

【基金界：歐洲ESG基金 資產料達690億】

除了傳統依賴實體的行業外，疫情也扭轉了基金界的投資取向！隨着投資者對氣候變化和社會不平等風險的日益關注，分析預計未來五年歐洲可持續投資產品的資產將達到76億歐元(約690億港元)，超過傳統基金。

可持續投資，亦即是ESG投資，是指在作出投資決定的過程中，除了財務因素外，亦考慮到環境、社會及管治範疇。

據會計師行羅兵咸永道研究，在最好的狀況下，歐洲ESG基金的資產規模到2025年將三級跳，在歐洲基金部門的佔比也將從15%飆至57%。

該轉變將對歐洲企業造成重大影響，包括把資金導向永續活動，迫使企業揭露相關資訊，公布企業經營對環境的影響，以及如何對待員工等。然而，投資者亦可能遇到「漂綠」(Green Washing)等狀況，例如基金經理誇大其ESG憑證，試圖在市場分一杯羹。

有份撰寫研究的Olivier Carré表示，ESG基金出現爆炸性的增長，乃歐盟從三十五年前成立可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)以來，對歐洲資產管理最重要的一次變革。

【能源界：巨頭BP傳裁萬人 僅1/4自願】

疫情肆虐，全球石油需求下滑、新能源興起，加上油價受壓，傳統巨型油企難敵行業變天，接連宣告裁員，繼荷蘭皇家蜆殼(Royal Dutch Shell)和埃克森美孚(Exxon Mobil)，英國能源巨頭英國石油公司(BP)亦傳出將大裁員約1萬人。

外媒據BP內部文件和知情人士消息，該公司約有2,500名員工申請自願離職後，還將強制裁員約7,500人，涉及的主要部門為油氣勘探和生產部門，其中有千名工程師、地質學家和科學家。據悉，BP發言人已確認自願離職的人數。同時，該公司表示正朝着完全建立新組織的方向前進，希望能夠完成此過程，期望在未來數個月讓所有員工明白自己的崗位。

為應對新冠肺炎的危機，BP今年6月宣布了削減成本及重塑業務的方案，內容包括大幅裁員15%，大約為10,000名員工。此前，蜆殼公司已宣布將裁減最多9,000個工作崗位，埃克森美孚計劃2021年底前在歐洲裁員1,600人。

【網購界：中資SHEIN崛起 撼Zara及H＆M】

各國民眾居家避疫，消費習慣亦隨之顯著改變，人們更加依重網購！專攻電商業務的內地快速時裝網站SHEIN食正「疫」下商機，蠶食了Zara及H&M等傳統競爭對手的市佔率，成為全球最大純網上時裝零售商。

疫情促使網上銷售激增，外電引述機構Euromonitor的資料顯示，若以自有品牌產品的銷售額計算，SHEIN已成為全球最大純網上時裝零售商。

國際網購平台SHEIN於2008年成立，總部坐落於中國南京，在2012年起創立了SHEIN自有品牌，對象是Z世代(約1995至2005年出生人士)，透過與社交平台Instagram和中國手機應用程式抖音海外版TikTok的「網紅」合作，以及提供各項優惠代碼，吸引年輕消費者。

SHEIN主打低價時裝，每周都會在App上推出數百種新款時尚產品。法國興業銀行調查指出，SHEIN的服飾價格比Zara便宜一半左右。SHEIN業務遍布全球220多個國家和地區。可見其較全球各大都會區擁有大型門店的Zara和H&M等具優勢。

市場調查機構Sensor Tower的數據顯示，在應用程式商店平台上，SHEIN應用程式9月全球下載次數達1,030萬人次，相對H&M下載次數為250萬人次，Zara為200萬人次。若以全球整體累計下載次數來看，SHEIN已逼近2.3億人次，遠高於H&M的1.23億人次和Zara的9,060萬人次。

而據分析平台App Annie統計，在9月27日當周，SHEIN榮登iPhone全球下載次數最高的購物App。

【演藝界：演出機會減 英34%音樂家擬轉行】

疫情衝擊導致演藝界出場機會銳減，英國音樂家聯盟近日進行的內部調查顯示，在2,000位會員中，有34%正在考慮「完全放棄」這個行業。而近半會員已找到其他工作，但仍有七成人目前工作量不及往時四分之一。87%音樂家受強制休假影響，當「自僱支持計劃」10月底結束時，將面臨財務困境。

聯盟總秘書Horace Trubridge指，部分音樂家們開始到超市工作、當外賣員，除了音樂以外甚麼都做，「這便是問題所在」。他續指，音樂家已幾個月沒有工作，除信貸外，他斥責政府未有財政支援這個價值52億英鎊(約520億港元)的產業。

另外，據預約音樂家服務公司Encore的調查，其560名音樂家當中，有64%正思考離開這個圈子，41%表示今年剩下時間內仍未接到預約。雖然音樂會場地已經有限度地解禁，但與今年初相比，幾乎沒有舉辦音樂會，現場節目及音樂課程需求亦大減，使音樂家失去主要收入來源。

【工作模式：部分外企員工或長期WFH】

隨着美國又要準備應付新一波新冠肺炎疫情，部分企業已開始規劃「永久」將讓員工在家工作(WFH)！以下是一些例子：

Dropbox：這家雲端存儲科技公司旗下近3,000名員工，未來大多數時間將會持續在家工作，若遇上需要團隊合作的項目，才偶爾返回裝修後的「Dropbox工作室」。

Facebook：創辦人及行政總裁朱克伯格說，未來五至十年內，高達五成員工或在家工作，這是為了滿足員工偏好，並帶動「更廣泛的經濟繁榮」。

Shopify：電商界Shopify五月宣布，將轉型成數碼公司，意味即使該公司明年重新開放辦公室，多數員工仍將永久在家工作。其行政總裁更指，以辦公室為中心的時代已結束。

Slack：通訊平台Slack已開放在家工作的職位空缺，多數員工也能選擇永遠在家上班。

Square：支付界Square計劃，就算疫情結束，也仍讓員工在家工作，並希望員工可以選擇適合自身需求的工作環境。

Twitter：將讓部分員工「永遠」在家上班，該公司表示，過去幾個月的經驗顯示這可以大規模地長久進行。

Zillow：網上房地產界Zillow正給予員工更多在家工作的彈性，預計部分員工可永久在家工作，其他人則每月返辦公室數次，或每周幾天。

【整合潮：巨企頻併購 高盛憂失業惡化】

疫情令企業強者愈強，在網購盛行及各地政府補助下，許多大企業表現依然很好，但這讓華爾街大行高盛感擔憂！由於部分大企業加速併購，反而造成更嚴重又難解決的失業問題。

高盛總裁兼首席營運官John Waldron表示，政府將要面對的難題是大企業表現愈來愈好，然後失業的情況愈來愈嚴重，因為可預見的是「更強大、更健全」的公司將會趁當下的機會，收購那些狀況比較不好的公司，因此將有不少大規模的企業併購活動。

高盛在美國是處理企業併購案的領導性金融機構，他們的客戶現在愈來愈渴望尋求收購目標，這對高盛本身而言是好事，但對社會大眾而言，這樣的結果便是：當「自動化」已威脅大量工作機會的時候，更多職位將因企業併購而消失，成為棘手的失業問題。

為了應對經濟衝擊，美國聯儲局將利率降至零水平，但高盛形容這等同是為這些大企業頒授「併購許可證」，因不受疫情影響的大企業更容易獲得銀行融資，而利率又如此低。

事實上，美國目前多數失業為無薪假、停薪留職等暫時狀態，愈來愈多專家擔憂，不少失業人數可能變成長期問題。

【經濟體：印度料2050年膺世界「三哥」】

知名醫學期刊《刺針》最近發表一項研究顯示，到了2050年左右，印度可能會在世界最大經濟體排名中從第五位，攀升至第三位。

上述研究預測，印度在2030年左右將擁有全球最多的勞動年齡人口，而且勞動人口會繼續增長，到了2050年左右達到高峰。儘管之後可能會走下坡，但到了廿一世紀末期，印度的勞動年齡人口仍會是世界榜首。

印度在2017年成為世界第七大經濟體，目前升至第五，超越法國與英國。人口結構變化將讓印度在2030年成為第四大經濟體，僅次於美國、中國和日本。到了2050年，印度將超越日本，佔據第三，並將維持這個排名直到2100年。

而世界最大的兩個經濟體美國和中國之間的長期競爭，也將面臨變化。研究報告稱，預計中國將在2035年超過美國。然而，由於中國人口可能下降，導致經濟增長受到壓抑，因此兩國可能在2098年再次換位。

印度有一個雄心勃勃的目標，要在2025年成為一個5萬億美元的經濟體。雖然這個目標的前提是GDP規模幾乎翻倍，原本認為可能成功，但疫情爆發，讓這個可能性成了「零」。該國經濟在今年第一財季(4至6月)急劇萎縮，收縮幅度達創紀錄的23.9%。雖然封城措施解除後可緩解一些壓力，但預計印度本財年(今年4月至明年3月)的GDP仍將萎縮最少10%。

【外匯走勢：貨幣前景視乎政府財力】

各國為了救市而大舉支出，加重了債務壓力，使投資者擔心世界經濟將面臨新的「財政懸崖」。就此，有分析認為，政府愈有能力花錢的國家，貨幣走勢也會更強，例如挪威與瑞典克朗偏強、澳元較加元強、歐元比美元強，英鎊及多種新興貨幣則將相對弱勢。

根據國際貨幣基金組織(IMF)資料顯示，各國政府今年已承諾支出約12萬億美元，債務規模將會與國內生產總值(GDP)相當，促使投資者擔心明年復甦力度可能受到財政因素拖累。

有見及此，匯市投資者聚焦各國財政能力，即年度預算赤字與政府總負債佔GDP的比率，來判斷匯市的贏家與輸家。

挪威今年雖然出現25年以來首見的預算赤字，但因赤字佔比仍低，負債佔GDP比例也低於50%，使挪威克朗匯價最近幾周平穩升值；瑞典也因為赤字及負債佔GDP比率分別僅4.2%及35%，加上經濟正在復甦，因此瑞典克朗也轉強。

澳洲今年的赤字及總負債佔GDP比例將分別為11%及25%，加拿大則為16%及31%，因此澳元今年的表現預料會比加元強。

美元也不例外，投資者偏好歐元的程度超過美元，因為歐元區各國比美國更支持提高公共支出。歐元區與美國政府的負債佔比雖然都約為100%，但美國今年的預算赤字比率高達16%，歐元區僅8.5%。

法國興業銀行預測，若歐元區再擴張支出，料歐元會強勢升值，明年將會在1.2至1.3美元的區間內波動。由於負債愈重的國家，政治人物較可能反對政府進一步擴張支出，從而壓抑本國貨幣走勢，預料各國的財政實力將會對明年的匯市走勢更加具有影響力。

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