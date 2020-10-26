陳鳳珠：資金或流入國策相關行業

港股繼續於高位整固，並重返100天線水平。目前香港的資金相對充裕，惟螞蟻集團即將進行招股，預料資金將會被鎖定，短期難以大幅推升大市走勢。此外，內地將召開「五中全會」，估計市場將聚焦會議內容，未來資金或會部署國策相關行業，有機會流入個別板塊。

內地第3季國內生產總值按年增4.9%，遜預期，但首3季經濟已恢復正增長，按年升0.7%，預期今年全年經濟可錄得約2%增幅。當中內地9月零售銷售及工業生產增速加快，9月社會消費品零售總額按年增加3.3%，佔比重較大的汽車消費亦按年升11.2%，化妝品及珠寶消費亦分別按年增13.1%及13.7%，顯示購買力釋放。預期第4季為網購旺季，相信可繼續帶動零售消費做好，支持經濟發展。

另外，近日人民銀行持續向市場注資，但近期作出的中期借貸便利操作及貸款市場報價利率均維持利率不變，反映未有加大內銀的息差壓力。由於進入稅期高峰及債券發行高峰期，預料人行將有機會逐步加大逆回購操作，以維持市場的資金流動性充裕，而內地或有意放寛大型銀行的第3季讓利要求，若大型內銀企業可根據經營情況而決定盈利，料內銀企業的基本面或可改善。

至於近日受政策調控影響的內房板塊，相關股份出現下跌。深圳市住建局強調要加大力度深化住建領域綜合改革，而深圳部分銀行已收緊房地產經營貸的貸款條件及額度，其他城市或實行相關政策。

參考國統局公布的9月70大中城市商品住宅銷售價格情況，一線城市的新建及二手住宅銷售價格環比漲幅均回落，但新建商品住宅銷售價格同比升幅與上月相同，二手住宅銷售價格按年升幅有所擴大。至於二、三線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年升幅均相同或回落。預期內房價格升幅或趨穩定，因此市場宜留意銷情，若銷售增加，料對內房企業今年的盈利有支持。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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