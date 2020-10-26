曜熊理財：未來1年環球基金未有牛市條件

今年以來，環球股市出現快速反彈的現象，但環球基金目前尚未具備牛市基礎，未來1年大概不會出現牛市。面對疫情，世界經濟仍受到很大的衝擊，今年以來，全球經濟大幅收縮，近期防疫限制收緊是最近經濟前景面臨的最大風險。如果各國開始實施封鎖措施，只要持續幾周，足以讓第4季度經濟增長轉為負增長。

歐洲多個經濟體最近幾周已收緊防疫措施。過去1個月，英國與荷蘭的限制級別升級，同樣採取這些措施的國家和地區數量一直在增加，防疫限制措施的實施時間和長度對第4季度的經濟預測是一個重大的下行風險。

其次，宏觀基本面尚未出現轉變。基本面不配合，市場信心會受到影響。未來1年市場的波動可能會比較大。對投資者而言，不應急於上車，反而應該在嚴守安全邊際的前提下，在震盪的市況中適當參與。

中美，以及美國對其他國家的貿易糾紛，也成為擾動股市的因素之一。背後是大國之間的博弈，中美乃至於全球主要經濟體之間的貿易糾紛，在全球化進入瓶頸期後必然會長期存在。因此，投資者應當理性看待，既沒必要抱太樂觀的期望，也沒必要過於悲觀。

每個人的性格不同，選擇的方法論其實一定是不同的。比如「股神」巴菲特主張價值投資，但若投資者本身的性格就是很喜歡波動，那學價值投資是不合適。所以，性格和方法論要互相對應，而尋找方法論的過程其實就是不斷了解自己，然後再不斷檢討自己，再不斷往上邁進的過程。無論如何，若同意短期內環球市況未有牛市的條件，投資者都應以其選擇的方法操用較保守及穩健的策略應對。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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