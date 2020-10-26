陳樂怡：資金續流入內需板塊 汽車相關股份夠值博？
2020年10月26日 08:30
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（中新社圖片）
進入美國總統大選的最後直路，投資者傾向審慎；加上螞蟻集團招股在即，投資者可能需要套現部分現有的投資組合以認購螞蟻。同時，市場巨額資金將會被鎖定，預期大市成交短期維持淡靜，在25,000點為主要阻力位。後市方面，10月26至29日將會舉行五中全會，而中資金融股亦即將迎來季績期，值得投資者注意。
受惠於十四五規劃的憧憬，近期資金持續流入內需板塊，其中汽車股表現較強。消息層面上，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌稱，中國首3季汽車銷量完成1,712萬輛，按年下跌6.9%，其中乘用車銷量完成1,338萬輛，按年均下降12.4%。當局預計明年中國汽車有望保持恢復性正增長，並指出目前汽車發展的重點還是新能源汽車。
不過，新能源汽車焦點股比亞迪(01211)下半年起股價累積可觀升幅，後市觀望即將公布的業績，管理層指引能否令市場驚喜；投資者另可留意敏實集團(00425)。汽車行業銷量持續復甦，建議投資者侯回調收集豪華車經銷商龍頭永達汽車(03669)及中升(00881)。
金沙(01928)第3季業績經營虧損按季收窄；另澳門經濟財政司司長李偉農表示，今年10月賭收較9月有所改善，但改善幅度未算太多。儘管內地赴澳門的簽證已恢復，但旅客復甦的步伐仍緩慢；再加上中國加強對海外博彩和跨境資金的監管，賭收復甦的路程依然波折重重，相信板塊表現仍會反覆，目前未宜進取。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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