陳樂怡：資金續流入內需板塊　汽車相關股份夠值博？

進入美國總統大選的最後直路，投資者傾向審慎；加上螞蟻集團招股在即，投資者可能需要套現部分現有的投資組合以認購螞蟻。同時，市場巨額資金將會被鎖定，預期大市成交短期維持淡靜，在25,000點為主要阻力位。後市方面，10月26至29日將會舉行五中全會，而中資金融股亦即將迎來季績期，值得投資者注意。

受惠於十四五規劃的憧憬，近期資金持續流入內需板塊，其中汽車股表現較強。消息層面上，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌稱，中國首3季汽車銷量完成1,712萬輛，按年下跌6.9%，其中乘用車銷量完成1,338萬輛，按年均下降12.4%。當局預計明年中國汽車有望保持恢復性正增長，並指出目前汽車發展的重點還是新能源汽車。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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