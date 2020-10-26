鄺紫珊：距美國總統大選愈近　風險資產波動性愈高

現在距離美國總統大選愈近，風險性資產的波動性愈高。政治、政策與疫情均為目前市場的三大變數，由於這次選舉過程可能稍長，達一至兩星期，且因當選者的政治布局並不一樣，在未有結果前，相信市場的波動將會加劇。待當選者就任，不明朗因素消除，後續政治及政策穩定下來及趨於明朗下，料可對美股等風險性資產有正面影響。

目前市場正討論民主黨總統候選人拜登若然當選，並同時掌握參眾議院，將可能有加稅動作，但以目前經濟狀況，應該也不會立刻加稅。再者，若觀乎90年代總統克林頓加稅經驗，企業即使面對加稅也有不錯的盈利表現，故即使拜登上場也不必過度擔心。

市場預期美國2021年通脹壓力才會出現，加上聯儲局已對通脹採取措施，並主張把目前利率水平延長至2023年後，預期低廉的資金成本將成為常態，這可有助信用型的債券表現，也有利股票資產的長期表現。事實上，選舉前的市場動盪，可能成為投資者的入市機會，目前行業比較看好科技及醫療板塊。市場方面，則較看好多元化的布局，包括亞洲及美國。

以企業盈利來看，2021年全球企業盈利的年增預估相當亮麗，預估美國增加26%、新興市場亦增長32%、亞太(不含日本)則增加24%。若果疫苗研發順利，加上各國也成功解決疫苗產量與配送的問題，預料之前受疫情影響的行業將有明顯反彈，包括消費、旅遊、觀光、航空與能源等。

現時全球風險將來自於美國大選及疫情的變化，踏入第4季，建議投資者需謹慎處理，若未來幾個月市場有調整時，雖可視為買入的時機，但建議不要太進取。另外，美國大選選舉在即，全球股市高度震盪，部分投資者可能會將資金轉進反向ETF作避險或對冲的操作。投資者若在現階段加大股票的投資，需要注意風險，不建議過度進取。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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