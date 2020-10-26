葉尚志：玖紙銷售有望價量齊升 目標價看12元
2020年10月26日 09:00
東網電視更多新聞短片
近期股市表現轉為反覆震動，但守穩在24,000點關口的情況下，總體尚算處於偏穩定狀態。至於有望成為全球歷來最大規模的新股螞蟻集團，A+H招股上市進程順利，消息對港股市場氣氛可以帶來保溫作用。另一方面，五中全會即將召開，十四五規劃相信是重點議題，也增加市場對政策面的預期憧憬。走勢上，恒指低位24,102點是目前最新支持位，守穩可以保持階段性穩好局面。
玖龍紙業(02689)在9月下旬公布業績後，曾一度出現整固行情狀態，但近日有再展升勢的傾向，建議可把握股價強勢回整時的吸納機會。一方面，人民幣進一步走強，兌美元創出兩年來新高，對紙業股包括玖紙都是正面利好因素。另一方面，隨着內地經濟活動逐步恢復正常，加上政策面積極推動消費，相信將帶動內地電商業務以及包裝需求。
事實上，玖紙銷量已達到1,530萬噸的新高水平，行業龍頭地位可更加鞏固，而第4季是包裝紙的傳統旺季，估計其銷售有望迎來價量齊升的機會；建議可於10.5港元以下吸納，目標價12元，止蝕位9.4元。
第一上海首席策略師葉尚志
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！