葉尚志：玖紙銷售有望價量齊升　目標價看12元

近期股市表現轉為反覆震動，但守穩在24,000點關口的情況下，總體尚算處於偏穩定狀態。至於有望成為全球歷來最大規模的新股螞蟻集團，A+H招股上市進程順利，消息對港股市場氣氛可以帶來保溫作用。另一方面，五中全會即將召開，十四五規劃相信是重點議題，也增加市場對政策面的預期憧憬。走勢上，恒指低位24,102點是目前最新支持位，守穩可以保持階段性穩好局面。

事實上，玖紙銷量已達到1,530萬噸的新高水平，行業龍頭地位可更加鞏固，而第4季是包裝紙的傳統旺季，估計其銷售有望迎來價量齊升的機會；建議可於10.5港元以下吸納，目標價12元，止蝕位9.4元。

第一上海首席策略師葉尚志

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