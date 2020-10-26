郭家耀：料阿里股價續破頂　原因包括...

內地媒體報道，由於多間速遞公司大幅減薪、拖欠工資，觸發速遞員集體罷工，導致多地中轉站的郵件堆積如山，陸續有客戶抱怨收不到貨。報道又指，因物流成本上漲，行業競爭大，部分速遞公司調低速遞員的送貨費，據報，涉及中通、韻達、百世及圓通等大型速遞公司，受影響地區包括湖南長沙、福建三明、河北、江蘇蘇州和吉林長春等地。面對行業價格戰的情況下，速遞公司透過擠壓速遞員派送費來降低成本。

根據國家郵政局《2020年9月中國快遞發展指數報告》指出，中國速遞行業增長表現突出，今年首3個季度快遞收入達6,039億元人民幣，按年增14.5%。不過，《2019年全國快遞從業人員職業調查報告》顯示，有75.07%的速遞員月薪低於5,000元人民幣(下同)，僅有0.73%的速遞員月薪超過1萬元。當中46.85%人每天工作8至10小時，33.9%人工作10至12小時，近20%人工作時間超過12小時。今次事件正好反映速遞成本不可能無止境的下降，線上消費盛行亦需要速遞行業的配合，相信適度增加速遞員待遇，應可完滿解決事件。未來速遞公司之間的競爭應主要著眼於服務水平提升，而不是單單價格競爭，行業整合看來亦在所難免。

雙11啟動預售，消費者可分兩輪購買，11月1日至3日是第一輪，11月11日為第二輪，較以往多出3天，為商家提供更長的銷售時間，以及讓消費者有更充足時間選擇貨物。由11月1日起，消費者可通過付清預售商品尾款，提前10天收貨。今年雙11將推出「超級星秀貓」，讓消費者參與互動瓜分總值20億元紅包。此外，今年將有25萬個品牌、500萬商家參與雙11，其中包括200多萬實體商家。至於提供雙11折扣的商品將達1,400萬款，為去年的1.4倍。支付寶更首次以數字生活平台的身份參加今年的雙11。螞蟻上市加上雙11節來臨，預料阿里股價將繼續破頂。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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