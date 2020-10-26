陳政深：港股整固過後可再突破 呢隻汽車分銷股可吼...
2020年10月26日 09:30
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港股走勢反覆，恒指經過之前突破，終初步站穩於24,600點之上，同時攻破下一關口，即24,800點，該水平為指數7月至今下跌反彈後所形成的頭肩底形態之頸線所在。理論上，一旦升穿，量度目標為26,300點。
然而，儘管近日港股維持資金充裕，但在新股成為大市焦點之下，指數上破動力似乎稍有不足，重磅科技股亦見醞釀回吐，如美團(03690)已出現MACD負突破兼雙頂形態，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)亦往往在破頂後出現回吐。反而，金融類股份見資金流入。
有投資者擔心弱勢股上升，意味大市升勢告終，亦即所謂「藍燈籠」效應。然而，當建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及滙豐控股(00005)等弱勢股都重上50天線，後市實不能輕易小覤，預料短線大市或有整固，但展望第4季，港股仍不容睇淡。
個股方面，繼續留意汽車板塊。比亞迪(01211)終出現較大幅度回吐，但參考技術走勢，其10天線的支持相當充足，股價回落至此貼近10天線的水平，亦令後市更為健康。至於其他股份方面，豪華車的銷售似乎比平價車的銷售更亮麗，亦更受惠經濟的復甦，故在短至中線角度，筆者傾向選擇汽車分銷股。
中升控股(00881)主要業務為在內地經營4S經銷店，包括奔馳、LEXUS及AUDI等豪華車品牌的單一品牌經銷店。同時，亦有豐田、本田及日產等大眾化品牌。公司上半年「疫」下的汽車銷量按年下跌7.8%，但佔比較大的豪華品牌汽車卻錄得5.7%增長，正符合上文情況。參考同業第3季數據及行業數據，預料下半年豪華汽車的增長不俗，樂觀預期下，股價亦可看高一線。技術上，中升出現高位回吐，投資者可在51至54港元收集，初步上望空間20%，下方止蝕位定於45元。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，持有滙控權益，關連人士持有阿里、騰訊及美團權益)
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