陳政深：港股整固過後可再突破 呢隻汽車分銷股可吼...

港股走勢反覆，恒指經過之前突破，終初步站穩於24,600點之上，同時攻破下一關口，即24,800點，該水平為指數7月至今下跌反彈後所形成的頭肩底形態之頸線所在。理論上，一旦升穿，量度目標為26,300點。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，持有滙控權益，關連人士持有阿里、騰訊及美團權益)

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