【星期二‧炒啲乜】政經大事撞正螞蟻登場　後市好波動？

不經不覺來到10月最後一個星期，但市場焦點多多，尤其是中美之間，相信全球股民定必繼續聚焦於下月初舉行的美國總統大選，爭取連任的美國總統特朗普及角逐競選的拜登於選前勢不斷互相出招以爭取當選，美股波動將影響全球股市走勢。

另一邊廂，內地第19屆五中全會將於今(26日)至29日在北京召開，議程包括研究制訂有關國民經濟及社會發展第14個五年規劃和2035年遠景目標的建議。不過，有外媒早前報道，受中美貿易戰及新冠疫情夾擊下，中央或下調「十四五」期間的經濟增長目標。新政策的制定每每觸動港股「神經」，本周港股只有4個交易日，恒指月內能否重上25,000點關備受考驗。

至於股民期待已久的巨無霸新股螞蟻集團正同步進行中港兩地的A、H股首次公開發行(IPO)股份，市傳最快周二(27日)在香港招股，並擬提前在美國大選後的11月5日掛牌，加上港府推出的通脹掛鈎債券(iBond)已於上周五(23日)開始接受認購，連番新股凍資潮刺激市場對港元需求，港匯多次觸發7.75強方兌換保證，香港金融管理局連番入市，令銀行體系總結餘突破4,000億港元。

面對疫情反覆，經濟不容樂觀，投資者不妨參考以下專家財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：資金或流入國策相關行業】

2、【曜熊理財：未來1年環球基金未有牛市條件】

3、【陳樂怡：資金續流入內需板塊 汽車相關股份夠值博？】

4、【鄺紫珊：距美國總統大選愈近 風險資產波動性愈高】

5、【葉尚志：玖紙銷售有望價量齊升 目標價看12元】

6、【郭家耀：料阿里股價續破頂 原因包括...】

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