柏傲莊I開售：代理料次輪銷售單位可即日沽清

大圍新盤柏傲莊I今日進行次輪B組銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目昨日次輪大手揀樓時段，仍可全數沽清推出單位，屬近年罕見，今日主要銷售細單位，相信亦可悉數獲承接。他估計，今日約有一成買家認購兩伙，該行亦有客戶欲斥資約2,000萬港元購入兩個單位。

截至昨日，10月一手成交宗數已逾1,000宗，超越上月全月，料本月成交可突破1,600宗，創下半年一手宗數新高。如柏傲莊II可於11月推出，加上其他新盤，料11月一手宗數可突破2,100宗，創2020年新高。二手樓價亦有機會於第四季回升3%至5%，收復第三波疫情下跌幅度。

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