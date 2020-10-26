海南省出台自由貿易港制度集成創新行動方案

海南省出台《海南自由貿易港制度集成創新行動方案（2020-2022年）》，定出18項行動、60項任務清單。方案提出，實施進出口商品管制負面清單管理，建立「一線」放開、「二線」管住口岸監管新模式，推動各類貿易融合發展，建設區域性離岸新型國際貿易中心。創新設立一體化知識產權保護機制，建設綜合性知識產權保護中心。分階段開放資本項目，建立自由貿易港跨境融資宏觀審慎管理體系，開展QFLP和QDLP試點，建立健全新的跨境融資管理體制。實施中央和海南垂直雙管的民航行業管理和軍民聯合空域管制體制機制。實施農村土地制度改革。建設國際互聯網數據交互試點專用網絡及風險防控平台。

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