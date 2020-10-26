柏傲莊I開售：代理指B組客用家約佔七成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，大圍柏傲莊I於長周末次輪推售合共378伙，昨天A組推出181伙即日售罄，料今日B組銷售反應依然理想，前籌客出席率約八成，單位勢可沽清。由於項目釋放大批客源，向隅者眾多，預期項目2期推售時將續獲大批買家及向隅客垂青。

他透露，以該公司客戶作統計，B組客人中，用家比例較多，約佔七成，但仍不乏投資客捧場，該行有客人擬斥資約2,000萬元購買兩個單位。是次新界區客戶佔約六成，其餘則為九龍及港島區客戶。另外，年輕客佔約四成。

由於項目坐落港鐵上蓋，交通便利，加上大型商場等配套，故租務潛力不俗，預計入伙後呎租可達55至60港元水平，回報率約3厘。布預期，10月份在多個新盤推售及吸客帶動下，激發購買力，樓市氣氛不俗，而第四季新盤將陸續應市，滿足市場需求面，全年二手樓價料有3%至5%升幅。

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