東涌冧市！機師大劈110萬沽昇薈　呎價10991元

國泰大裁員令不少機組人員丟飯碗，連累東涌樓市連環出現劈價沽貨個案。中原陳旭明表示，區內業主擴大減幅，周末期間錄得9宗買賣，包括昇薈2座高層D室，實用面積1,160方呎，三房一套間隔，原業主是外籍國泰機師，以1,385萬港元放盤，近日減價110萬元或近8%，以1,275萬元沽出，呎價10,991元。

據了解，新買家為同區租客，見單位毋須重新裝修，快速拍板承接。原業主於2015年以1,049.4萬元一手買入單位自住，現轉售帳面獲利225.6萬元，期內升值約21%。

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