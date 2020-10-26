柏傲莊I開售：截至1時已售出61個單位

項目銷情反映出市場具有剛性需求，公司一直因應銷售情況推售單位，對市場具有信心。項目第2期料緊接推出，價單及樓書正在準備中，將與合作夥伴洽商詳情，料短期公布詳情，最快有機會明日上載樓書，3天左右公布價單，首批會包括各類型單位。

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