柏傲莊I開售：截至1時已售出61個單位
2020年10月26日 13:41
東網電視更多新聞短片
新世界發展營業及市務部總監黃浩賢
新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，大圍站項目柏傲莊I次輪銷售的第2天，可供發售單位共197伙，截至下午1時，已售出61伙，繼續出現有大手客入市。買家佔約六成來自新界，約三成屬九龍客，估計約七成為用家，約三成屬投資客。
項目銷情反映出市場具有剛性需求，公司一直因應銷售情況推售單位，對市場具有信心。項目第2期料緊接推出，價單及樓書正在準備中，將與合作夥伴洽商詳情，料短期公布詳情，最快有機會明日上載樓書，3天左右公布價單，首批會包括各類型單位。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！