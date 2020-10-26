【以史為鑑】美國大選前一周　美股升多跌少？

距離美國總統大選日只有一周多一點，歷史證明這段時間對股市是個「美好時光」。

Miller Tabak策略師Matt Maley總結過去30年的資料，標普500指數在總統大選前一周普遍上漲，唯一例外是2016年，當年大選前的7個交易日，標指累跌了1.9%。他在一份報告中指出，自1992年以來，6次案例的平均回報率為3.8%。

而來自PredictIt的最新數據顯示，民主黨總統候選人拜登仍然被看好將擊敗特朗德。美股標指10月至今已上漲3%，不過較9月初的紀錄高位仍低約3%。

他續稱，在市場上沒有什麼永遠有保證……但其觀點是，歷史確實告訴我們，從現在到選舉日，股市上漲的可能性很高。

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