【全球攬炒】疫情未止！是時候重新設定世界經濟期望了

外國傳媒報道，隨着科學家愈來愈警告未來漫長而艱難的道路，押注一種新冠病毒疫苗可以拯救2021年世界經濟的投資者，需要調整自己的雄心壯志了。

新冠病毒引發經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，製藥公司雖然在尋找治療方法上取得了進展，但人們仍然有所質疑：包括對第一波疫苗的有效性，如何能夠輕鬆分送疫苗給70多億人口，又有多少人會同意接種疫苗。

全球增長的未來取決於對上述問題的答案，因為新一輪疫情意味着對健康的疑慮和政府的限制措施，將繼續限制日常生活和商業活動。Manulife Investment投資組合經理Chris Chapman說，縱有成功的免疫系統，也不會立即成為經濟上的靈丹妙藥。該公司管理着超過6,600億美元的資產。

他指出，可能需要一年多的時間，才能實際重返疫情爆發前或趨勢的增長。經濟復甦的時間將被推遲，但疫苗仍可能在明年的某個時點問世。

幾十年來，世界經濟依靠央行主事者和財政部長來擺脫危機，理論基礎是只要向經濟體中注入適量的資金，經濟終將復甦。這次卻有不同，投資者將目光投向科學家及疫苗和治療試驗的數據來尋找希望，就像他們對華盛頓，北京或歐洲各國首都出台的經濟刺激計劃一樣。尋找有效疫苗的時間愈長，經濟擴張就愈弱。

可以確定的是，科學仍可能在短期內取得重大突破。即使只有一小部分人口免疫，例如衞生保健從業人員和最脆弱的群體，可能對於恢復日常生活產生重大影響。家庭和企業在2020年積累的儲蓄將在2021年釋放出來。

輝瑞公司本月表示，可能會在11月下旬在美國針對其與德國合作夥伴BioNTech SE合作生產的疫苗尋求緊急使用授權。疫苗競賽中的領跑者之一Moderna也在尋求今年獲得緊急批准的可能性。

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