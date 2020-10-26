博增派息應付遺產稅！三星子公司股價狂升
2020年10月26日 13:48
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（中新社圖片）
外國傳媒報道，，儘管三星集團會長李健熙逝世，但三星旗下股價周一(26日)卻大升，因外界揣測家族可能會提高派息，以協助李健熙的獨子、接班人李在鎔取得資金，來支付巨額遺產稅。
三星旗下三星物產一度大升21%，創2014年以來最大漲幅。三星物產實際上可謂是三星集團的控股公司，而李在鎔握有大量三星物產的股票。另外，三星生命保險公司和三星資料系統公司SDS的股價也曾急飆16%和10%。
據悉，李在鎔料須支付約10.9萬億韓圜(約753億港元)的遺產稅。KIS分析師柳宗宇表示，三星生命保險公司可能會增派息，因該公司持有能產生穩健獲利的三星集團金融業務。
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