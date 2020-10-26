全球經貿戰：英國排除華為！將與NEC合作發展5G

日本媒體報道，英國政府將與日本電氣公司(NEC)合作發展英國國內的5G流動通訊系統。

報道指出，英國日前已表明5G要將中國的華為公司排除在外，上述合作對NEC來說，將是擴大5G相關業務的良機。

英國政府表示，日前國際貿易大臣卓慧思(Liz Truss)前往日本簽署經濟夥伴關係協定(EPA)，並與NEC董事長遠藤信博會談，就NEC設置5G相關據點等事宜進行協議。

英國國際貿易部在其Twitter上表示，NEC將支援英國的5G發展。

美國特朗普政府基於安全保障方面的擔憂，要求英國不要採用華為的5G產品。英國已決定將在2027年前全面撤換既有的華為設備。

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