橋水投資總監警告：別對美國疫後經濟復甦存厚望

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席首席投資總監Bob Prince近日警告，即使在新冠肺炎疫情過後，美國經濟增長仍將「嚴重」受限。

外媒引述Bob Prince近日表示，展望美國經濟，美國的財政政策將繼續是刺激經濟的主要來源，但只會助長債務堆積，並為匯率帶來壓力。雖然這問題在世界各地都存在，但在亞洲以外的地區更為嚴重。

他指出，全球投資者往往傾向以西方世界為中心，但一些國家在應對疫情上做得更好，同時沒有增加預算赤字及印鈔，譬如中國經濟更接近正常水平，亞洲大部分地區的資產價格也是如此，而這是投資者應該關注的問題。

他續稱，東西方之間存在巨大的經濟差異，作為投資者，不應該讓自己完全陷入西方世界。

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