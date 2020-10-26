發改委：進一步引導商業銀行增加民企信貸

近日國家發改委等6部門聯合印發實施意見，有關支持民營企業加快改革發展與轉型升級。發改委副秘書長趙辰昕周一(26日)表示，該實施意見力求務實管用，提出直接可操作的具體政策舉措。融資方面，已更明確要求進一步加大對民營企業信貸支持力度，引導商業銀行增加製造業民企信貸投放，要大幅增加製造業中長期貸款。

在用地方面，該實施意見提出要創新產業用地供給方式，允許中小民企聯合參與工業用地招禁、拍賣及掛牌。根據實際情況，還放寬部分工業用地的容積率限制。對新能源汽車、商用車等行業新增的產能，要求在符合市場准入要求的條件下，公平予以認證認可，不得額外設置前置條件。

趙續指，近年已推出不少支持民營企業改革發展的相關意見，據統計，僅全國總工會對已建立工會組織的小微企業退還的工會經費，今年全年預計達60億元人民幣左右，有助降低成本。

今次實施意見規定要促進及時支付中小企業款項，而此前7月國務院亦已發布保障中小企業款項支付條例，工業和信息化部中小企業局負責人秦志輝指，兩個機制均為重要的工作工具，並加強督促檢查，將各地清欠工作情況以及落實條例的情況納入到國務院第7次大督查範圍，並通過減輕企業負擔及中小企業發展環境專項督查進行重點檢查，11月中旬將開展相關工作，及時解決問題，推動條例落實。同時，也將條例的落實情況納入中小企業發展環境評估。

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