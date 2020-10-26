特朗普未絕望？美債市場顯示投資者未押注拜登

外國傳媒報道，利率交易員開始對基於民主黨下月贏得美國大選的預期，而建立的長期美債大量淡倉產生質疑。

過去一周，美債期貨期權市場上出現了一些交易，押注波動性不會跳升，或者孳息率到年底時不會有重大突破。具體來講，若10年期美債孳息率局限於1厘左右，即較當前水平低0.2厘，這些押注將受益。美國總統大選最後一輪辯論結束後，上周五(23日)時出現這類交易。

這些倉位與當前受民調推動的流行看法大為不同。民調顯示，民主黨可能會同時掌控白宮和參議院，從而通過重大的財政刺激措施，推動經濟克服疫情衝擊。如果這些期權交易員判斷無誤，美國國債可能會面臨劇烈反轉。槓桿投資者從未對美債期貨下跌有過如此更大的押注。

瑞穗國際駐倫敦的多資產策略負責人Peter Chatwell表示，當前藍色浪潮的觀點相當普遍，並預計會有大量的刺激措施，還會引發通脹。但若選舉結果大不相同，甚至是民調在投票前開始發生變化，「可能會導致一些投資者重返美債市場。」

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