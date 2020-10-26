全球經貿戰：內地自美原油進口創新高　進口澳洲煤炭降

隨着內地加快大宗商品採購步伐，以兌現中美首階段貿易協議承諾，九月份自美原油進口創歷史新高。農產品方面，9月自美進口粟米創2017年以來最高紀錄，使年內進口增幅創最少15年以來最高，主要為填補飼料需求和東北種植區受颱風災害損失造成供應短缺；同月大豆進口則達三月份以來最高。

另外，由於內地與澳洲關係惡化，令9月自澳洲進口煤炭創年內最低，未來仍可能進一步減少。蒙古則在同月取代澳洲，成為內地最大煤炭供應國。

目前內地市場最關注糧食走勢，尤其是粟米價格創下四年新高，小麥也跟隨上揚，主因是生豬存欄加快恢復，使飼養用到的粟米需求明顯增加，同時促使小麥的飼用替代效應增強。

內地專家認為，目前尤以粟米的供需關係最為緊張。根據農業農村部監測，九月能繁母豬存欄已連續12個月增長，生豬存欄也連續八個月增長，其中9月底能繁母豬按年增長28%，生豬存欄按年增長20.7%。面對飼料需求急升，專家預計隨着庫存投放增加，加上稻谷小麥也可替代，料粟米價格繼續大升的可能性較小。

小麥方面，由於具備粟米的替代效應，故價格短期料扯高，惟在全國冬小麥播種進度已近六成，較去年同期快3個百分點下，料產量有機會再創歷史新高，故價格雖然上揚，但未至於急飆。

值得留意的是米價，分析指出，今年秈稻(亦稱絲苗米)最低收購價在連續3年調低的情況下首次提高，令稻谷價格回升迹象明顯。

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