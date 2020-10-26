新盤動向：EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY今開售35伙

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY周一(26日)開售35伙，售樓處已有不少準買家等候揀樓，場面熱鬧，項目明日則會發售20伙。

該盤原定上周五開售首輪25伙，發展商因應颱風關係，決定延遲開盤。

首張價單推出50伙，實用面積258至428方呎，扣除120天成交計劃可享折扣6%後，折實平均呎價約31,129港元，折實售價由843.8萬至1,612.6萬元，呎價介乎25,986至39,873元。

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