現代汽車上季轉虧逾21億元　主要受呢件事拖累...

南韓現代汽車上季業績轉盈為虧，為至少十年來首度出現營業虧損，原因包括新冠肺炎疫情衝擊美國和歐洲的需求，和認列處理引擎問題衍生的巨額和解費用。唯一亮點是國內銷售刺激了營業額增加。

根據公司周一(26日)的申報文件，現代汽車截至9月底止的季度營業虧損為3,138億韓圜(約21.44億港元)，去年同期賺3,785億韓圜。這是現代汽車自南韓2010年宣布採用合併獲利報告以來，首度出現營業虧損。

現代汽車上季銷售增加2.3%，反映這家車廠業務相對穩健，主要受國內銷售增加所支持。即使美國和歐洲的汽車市場依然疲弱。不過公司仍推出Genesis G80運動休閒車等新車款，設法刺激海外需求。

現代汽車已付出2.1萬億韓圜(約143.5億港元)費用，作為去年一宗集體訴訟案有關的和解金，當時駕駛聲稱他們的車輛起火。在該訴訟案達成和解時，現代汽車未能準確估算須付出多少成本，後來認列了上述額外費用。

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