新盤動向：新地沙田豪宅命名瓏珀山　預計下月推售

項目會所室內、外設施配備多元，偌大的園林花園讓住戶彷如置身於自然之中，享受連繫大自然的生活體驗低密度設計，標準單位每層布局由3伙起。

第1期由3幢19層高的低密度住宅大樓組成，提供共196個住宅單位，標準分層單位戶型由三房至四房不等，涵蓋三房一套連工作間、三房一套連工作間及書房、四房一套連工作間及四房兩套連工作間間隔，實用面積由約920方呎至約1,500方呎。

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