新盤動向：新地沙田豪宅命名瓏珀山 預計下月推售
2020年10月26日 15:55
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沙田區新盤市況熱鬧。新鴻基地產(00016)旗下區內全新豪宅項目第1期正式命名為瓏珀山，樓盤位處半山位置，設專有通道連接多石街，私隱度極高，集團預計將於下月推售。
項目會所室內、外設施配備多元，偌大的園林花園讓住戶彷如置身於自然之中，享受連繫大自然的生活體驗低密度設計，標準單位每層布局由3伙起。
第1期由3幢19層高的低密度住宅大樓組成，提供共196個住宅單位，標準分層單位戶型由三房至四房不等，涵蓋三房一套連工作間、三房一套連工作間及書房、四房一套連工作間及四房兩套連工作間間隔，實用面積由約920方呎至約1,500方呎。
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