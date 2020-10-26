估中1987年股災大佬：買比特幣猶如買未成名Apple

虛擬貨幣「一哥」比特幣價格近月表現低迷後，上周升至今年以來最高，一舉突破每枚1.3萬美元關口。曾在今年較早前透露自己買入比特幣，以對沖通脹風險的華爾街傳奇投資者、著名對沖基金大佬瓊斯(Paul Tudor Jones)近期表示，購買比特幣就像在早期投資蘋果公司(Apple Inc.)一樣。瓊斯是因估中1987年10月特大股災而一戰成名。

以宏觀交易、尤其是對利率及貨幣的押注而聞名的瓊斯稱，投資比特幣就像是早期投資科技公司，而自他今年5月宣布投資比特幣後，對比特幣的鍾愛程度有增無減，「我認為我們才在比特幣球賽的第一局，還有很長的路要走」。

回看今年5月，瓊斯透露押注比特幣是為了對沖通脹，因疫情大流行後，央行採取了前所未有的印銀紙和刺激經濟措施。

他近日透露，只投資了小量比特幣，但看到比特幣的巨大潛力，並看到一些人致力於讓比特幣能成功地成為一種既普遍又具有基礎的交易工具。他又盛讚，相信比特幣的人非常聰明及老練，並稱「我得出的結論是，比特幣將是人們對沖通脹的最好交易方法，並且是最好的防守投資」。

比特幣為一種虛擬貨幣，有市場人士稱之為「數碼黃金」，並已被不少國家採納，可以用來付款。近期各地央行研究「數碼貨幣」之風盛行，令自身已採用區塊鏈技術的比特幣再次掀起熱潮。不過，並非所有人都認同瓊斯，例如「股神」巴菲特就極力反對投資比特幣，認為是騙局。

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