K形經濟：以往被忽視的企業「翻生」了

全球疫情大流行持續逾半年仍未消退，一些處於「觀望」的消費者也變了，目前可謂徹底改變了人們的消費習慣！除了科技企業狂賺外，以往被忽視的企業「翻生」了，例如人們為了抗疫而大買個人衞生用品，長期居家也讓消費者增加購買家庭清潔用品，例如掃地機器人。就連一度被視為「夕陽」的芭比娃娃(Barbie)也因父母考慮到子女的娛樂而大賣；休旅車(SUV、亦稱露營車)也因「國內或本土遊」興旺而銷量大增。

日用消費品公司寶潔(P＆G)、擁有兩大清潔消毒用品品牌滴露(Dettol)和Lysol的英國利潔時(Reckitt Benckiser)近期公布的季度業績皆顯示，人們對清潔產品、洗滌劑和肥皂的需求仍然強勁，兩家公司的銷售也超預期，並提高了年度盈利預測。

掃地機器人Roomba的製造商iRobot季度收入也急升43%。玩具商美泰(Mattel)的芭比娃娃第3季銷售額更超過5億美元，創芭比品牌2003年以來最高季度銷售，顯示父母為孩子的悉心預備。丹麥知名玩具品牌樂高(Lego)受惠疫情「宅在家」的娛樂需求，玩具銷量在今年上半年按年增14%，為2017年以來首次出現雙位數增長。露營車製造商Winnebago Industries在6到8月季度收入也大增近40%。

食品方面，送餐服務在疫情下需求大增，據外媒報道，英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)正初步探討上市可能，與潛在顧問討論公司股份2021年在交易所掛牌，但暫未有最後決定。南韓農心集團旗下即食麵品牌「辛拉麵」亦成為贏家之一，美國子公司的銷售額在今年上半年創下歷史新高，按年大增35%至1.64億美元(約12.7億港元)，單是辛拉麵的銷售額也大漲25%，至約4,800萬美元(約3.7億港元)；黑色辛拉麵銷售額大增49%，至1,350萬美元(約1.05億港元)。

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