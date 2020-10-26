全球經貿戰：澳洲正試圖擺脫對中國貿易依賴

外國傳媒報道，澳洲最近與中國關係緊張，讓澳洲逐漸意識到過去的經濟繁榮太倚賴中國支持，令當地視「多元化」為目前要務之一。

當地頂尖科研大學之一阿德雷德大學(University of Adelaide)學者Naoise McDonagh表示，目前中國採取不同舉措，試看澳洲能承受怎樣的懲罰，就像摸着石頭過河，看能產生多少影響力。

事實上，中國對澳洲的反制措施已造成影響，例如澳洲的大麥已因中國5月推出的80%關稅而損失7億澳元(約38億港元)，澳洲每年出口中國8億澳元(約44億港元)的棉花也岌岌可危，反映澳洲過去太倚賴中國，故澳洲棉花協會行政總裁Adam Kay表示，中國的舉動成了澳洲真正的警鐘。

澳洲要應對中國的反制需促進多元化，目前中國佔澳洲的貨物及服務出口比重高達30%左右，遠高於第2名的日本約12%。澳洲政府及業界現在希望能拓展印度市場，還有非首10大出口目的地的孟加拉、印尼、越南等。

不過，要多元化也不容易，因拓展市場、簽訂協議等費時，會增加企業成本，而且幾乎不可能再找到像中國這麼大的市場。

不過，McDonagh指出，澳洲仍有一定優勢，就是部分出口產品的品質及穩定性理想，讓中國沒有太多替代選擇。

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