投資者3天內低市價連沽兩粉嶺舖　套4450萬

資深投資者陳秉志或有關人士，再以低市價沽售粉嶺舖位。消息人士透露，繼上周五(23日)賣出該區一個街舖後，剛再沽出另一個同街舖位，數天連掟兩舖，套現共約4,450萬港元。

最新售出的商舖為粉嶺聯昌街單號舖，地下建築面積約1,100方呎，連約900方呎自建閣樓，在上周四(22日)才開盤，累減約400萬元，剛以約2,100萬元售出，低市價約10%。以月租金約4.8萬元計算，回報率約2.7%，陳氏於1978年以15萬元購入該舖。

上周五賣出的為同街的雙號地舖，建築面積約1,225方呎，連面積約1,000方呎入則閣樓，以約2,350萬元易手，低市值約25％。

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