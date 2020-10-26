十大屋苑周末兩日錄22宗買賣　5月初後最旺

二手市場交投向上。中原地產十大屋苑本周末(10月24日、25日)錄得22宗成交，較上周末錄11宗升一倍，創5月初以來24周新高，3天重陽節長假期共錄約25宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情穩定，發展商紛紛加快推盤步伐，市場上剛性需求高企，加上早前累積一批購買力，新盤銷情同時帶動整體交投氣氛，部分向隅客率先流入二手市場，於長假期內一手及二手市場均相當熱鬧，若疫情持續受控，料旺市可持續至11月。

該批屋苑中，荔枝角美孚新邨3日錄5宗成交最多，其次為沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，同期各錄4宗，茶果嶺麗港城則捧蛋。

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