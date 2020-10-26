國泰大裁員！東涌6日至少24宗買賣　佔25%為機組人員沽貨

東涌機組人員群起沽貨，「推冧」區內二手市場。美聯方吉和表示，大型航空公司公布大裁員後，全區錄至少24宗買賣，佔25%為空姐或機師沽貨成交，區內個別業主減幅都達3至5%。

他續指，區內指標6座中層D室，由空姐持有，一直叫價800萬港元放售，近日減價至780萬元沽，減幅約2.5%。

該行黎景南另稱，區內藍天海岸6座中低層F室，實用面積388方呎，原業主為國泰機艙服務員，已停薪留職多個月，雖然是次未被裁員，但亦打算賣樓套現回家，叫價560萬元放盤，僅兩日即減至550萬元沽貨，呎價14,175元。

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