中美科技戰：中國晶片業融資已不是問題　欠的是...

外國傳媒報道，據美國半導體產業協會(SIA)數據，中國僅是政府就在過去20年間，補貼中國晶片製造商約500億美元(約3,900億港元)，惟補貼效果成疑，例如目前在中國銷售的晶片中，只有27%為國產。就此，有專家稱，中國晶片業現不缺錢，應注意是否有效運用。

世界大型投資銀行之一瑞士信貸亞洲技術研究負責人Randy Abrams表示，中國為發展半導體產業，優先投入了晶片製造、封裝和測試等基本領域，但現在中國需要設法減少對美國技術的倚賴，且中國和國外的差距不只是資金投入的多寡，中國還需要時間來發展經驗和人才。

雖然中國正持續大幅補貼半導體產業，據經合組織(OECD)全球21家晶片製造商中，中國4家如中芯和紫光集團得到了最多國家補貼，但中國半導體行業協會(CSIA)數據顯示，在中國銷售的晶片中，只有27%是國產，其他都為進口。

有中芯工程師透露，中國晶片業的融資已不是問題，問題在於如何分配資金，如國產EDA或製造設備是否能獲得更多關注。此外，軟件專家在網絡公司得到的收入，也較EDA公司高。

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