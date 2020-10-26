周二起招股！螞蟻在港發售價80元 入場費4040元
2020年10月26日 19:13
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矚目新股螞蟻集團「A+H」上市計劃終於進入招股！螞蟻H股(06688)採取全電子招股，周二起至周五(27至30日)招股，每股招股價80港元，一手50股H股，每手入場費4,040.31元，預期11月5日「A+H」同日首掛。
螞蟻公布在港上市計劃，全球發行16.70706億股H股，97.5%為國際配售，2.5%為香港公開發售，集資最多1,336.56億元，所得約10%用於服務業數碼化；約40%提升自主創新和研發能力；約40%擴大其跨境支付及商家服務投入；約10%用於營運資金及一般企業用途。
另外，公開發售超購10倍將啟動回撥機制，屆時公開發售佔比增至5%，若超購20倍或以上，佔比將最多提升至10%。
據招股書，螞蟻完成「A+H」上市後，在超額配股權未行使、發行在外的約303.76億股股份，按每股H股80元計，集團股份市值達2.43萬億元。
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