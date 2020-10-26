矚目新股：螞蟻A股發行價68.8元人幣 多家巨企力撐
2020年10月26日 19:37
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螞蟻集團A股(688688.SH)公布，依據發行人與聯席主承銷商協商確定發行價為每股68.8元人民幣(下同)，今次A股發行規模未計超額配售權為1,149.45億元，若悉數行使超額配售權，A股發行總金額達1,321.86億元。
據業務指引規定，聯席保薦機構相關子公司中金財富及中信建投投資已足額繳納戰略配售認購資金10億元，獲配股數分別為1,453.48萬股，禁售期兩年。按A股配售結果，阿里巴巴集團全資子公司浙江天貓技術公司作為戰略投資者，參與A股上市的戰略配售，認購7.3億股，涉資502.24億元。整體戰略投資者初始獲配售股數約13.36億股，共涉資超過919億元。
交銀國際(03329)宣布斥6億元人民幣(不包括投資者股份的經紀佣金及徵費)戰略認購螞蟻集團A股。
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