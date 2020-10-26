矚目新股：螞蟻恐被美國列入貿易黑名單　招股書點講？

該集團指，尚無報道指特朗普政府已經出招限制支付業務、或把公司列入貿易黑名單，而且所謂貿易黑名單是否指根據美國出口管制條例頒布的實體清單也不清楚，但倘若美國政府把公司加入實體清單，或具有相似性質的另一清單，可能會限制公司在業務營運中採購和使用源自美國的技術、組件和軟件的能力，屆時可能需要尋求任何有關技術、組件和軟件的替代來源。

不過，螞蟻「派定心丸」稱，有關美國出口管制物品佔業務營運所用技術、組件和軟件的部分並非重大，並且有關可比替代非管制物品也可按相若的條款從市場上取得。

儘管如此，招股書也「戴定頭盔」，指據報的美國政府考慮對螞蟻的支付系統施加的潛在限制，以及未來美國或其他司法管轄區可能施加的類似或更廣泛的限制，可能對公司獲取或使用對技術基礎設施、服務範圍及業務營運至關重要的技術、系統、設備或組件，訪問基於美國的雲計算系統或其他基礎設施，以及於美國的業務運營能力造成重大不利影響。此外，針對中國及中國公司的該等政策及措施，可能會令美國人士及機構不願意任職於中國公司、向中國公司提供服務或與中國公司合作，因而可能阻礙螞蟻招聘或留存相關合資格人才以及為業務尋找合適合作夥伴的能力。

此外，若美國政府採取上述任何針對螞蟻或該公司業務的政策和措施， 可能會在若干投資者對螞蟻股份的興趣、以及他們對於投資或持有螞蟻股份的意願方面造成不利影響，繼而可能對H股的交易價格造成負面影響。螞蟻不能保證當前的出口管制、經濟、貿易或其他制裁法規不會對公司的業務運營或聲譽產生負面影響，或相關趨勢於未來不會進一步惡化。

與此同時，某些國家往往會遵循美國的做法，並就其與中國的關係或針對中國公司採取類似政策或限制其運營。而且有若干報告指出，華府可能利用其影響力封鎖中國金融機構使用令金融機構能夠發送和接收金融交易信息的SWIFT網絡，進而可能對包括螞蟻在內的中國公司接入國際支付、結算及交收網絡的能力造成不利影響。

螞蟻又指，中美之間的貿易緊張局勢可能會加劇，華府將來可能會採取更加嚴厲的措施。中國已經採取反制措施，並可能對美國實施的新貿易政策、條約和關稅採取進一步反制措施。中美之間貿易或其他緊張因素的進一步升級，或有關升級的新聞和謠言，均可能會給中國經濟和全球經濟帶來不確定性，進而可能影響螞蟻平台的活躍度。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299