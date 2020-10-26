新盤動向：柏傲莊I兩周速沽767伙　套現逾84億

該公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，項目推出短短兩周，767伙可售單位迅速獲承接，套現逾84億港元，連同其他項目計算，集團於香港暫錄總合約銷售已近100億元，疫情下創出佳績，並完成2021財政年度200億元銷售目標的接近一半。

因應向隅客眾多，公司將積極與合作夥伴研究，最快周二(27日)上載項目第2期的樓書。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299