新盤動向：柏傲莊I兩周速沽767伙 套現逾84億
2020年10月26日 19:47
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柏傲莊開售大受歡迎。
疫潮雖未過去，部分新盤銷售成績屢創佳績。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，周一(26日)可供發售的197伙已全數售出，次輪銷售共378伙已悉數沽清。
該公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，項目推出短短兩周，767伙可售單位迅速獲承接，套現逾84億港元，連同其他項目計算，集團於香港暫錄總合約銷售已近100億元，疫情下創出佳績，並完成2021財政年度200億元銷售目標的接近一半。
因應向隅客眾多，公司將積極與合作夥伴研究，最快周二(27日)上載項目第2期的樓書。
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