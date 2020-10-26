恒騰收購製片商上海儒意　出品包括《致青春》

通告指，代價股份每股發行價0.3元，每股認股權證股份行使價0.096元，較上周五(23日)恒騰網絡收市價0.33元分別折讓約9.09%及約70.91%。每份認股權證等如1股恒騰。

認股證部分分3批發行，數量大致相若，惟賣方(內地製片人柯利明)不能隨意行使，條件為目標集團2021、2022及2023年除所得稅後綜合淨溢利分別最少達到4億、5億及6億元人民幣。

上海儒意是「一間獨立的全產業鏈製片公司，擁有自己的研發、製作及發行體系，同時也是為數不多的既可以做電影又可以做電視劇的雙產品製片公司」。該公司主控出品的電影有《致我們終將逝去的青春》、《老男孩：猛龍過江》、《動物世界》、《縫紉機樂隊》等；主控出品的電視劇主要有《北平無戰事》、《老中醫》、《愛情的邊疆》、《老酒館》等。

恒騰網絡注意到，代價股份發行後的公眾持股量問題，並將採取適當行動以維持收購完成時或之前的最低公眾持股量。

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