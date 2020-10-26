新盤UPDATES：新界多個項目硬撼　屯門收票理想

新盤戰線不斷擴大，繼沙田大圍站項目連錄銷售佳績後，新界區再有多個全新項目部署短期內開售硬撼，當中屯門區大型上車盤收票量節節上升，日內料落實開售安排。

●帝御．星濤暫收2083票 最快周末開售

本周再有多個新盤部署開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今晚8時，屯門帝御·星濤暫錄2,083張入票登記，當中代理入票約43張，暫錄登記較已推出價單的單位超額認購逾10倍，好大機會日內公布銷售安排及周末開售。

他透露，今早加推價單2號共62伙，折實平均呎價15,035元，平均加價約2%。而首兩張價單共已推出185伙，短期內有機會再加推單位，仍具加價空間。

●帝御．星濤加推62伙 平均呎價1.5萬元

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·星濤剛加推全新2號價單，提供62個單位，實用面積216至996方呎，間隔開放式至四房。若扣除最高9%折扣優惠後，整批單位折實平均呎價15,035港元，折實呎價介乎13,690至17,260元；售價由約336.7萬至約1,471.7萬元。

●柏傲莊I兩周速沽767伙 套現逾84億

因應向隅客眾多，公司將積極與合作夥伴研究，最快明天上載項目第2期的樓書。

●新地沙田豪宅命名瓏珀山 預計下月推售

項目會所室內、外設施配備多元，偌大的園林花園讓住戶恍如置身於自然之中，享受連繫大自然的生活體驗低密度設計，標準單位每層布局由3伙起。

第1期由3幢19層高的低密度住宅大樓組成，提供共196個住宅單位，標準分層單位戶型由三房至四房不等，涵蓋三房一套連工作間、三房一套連工作間及書房、四房一套連工作間及四房兩套連工作間間隔，實用面積由約920方呎至約1,500方呎。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY今開售35伙

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY周一(26日)開售35伙，售樓處已有不少準買家等候揀樓，場面熱鬧，項目明日則會發售20伙。

該盤原定上周五開售首輪25伙，發展商因應颱風關係，決定延遲開盤。

首張價單推出50伙，實用面積258至428方呎，扣除120天成交計劃可享折扣6%後，折實平均呎價約31,129港元，折實售價由843.8萬至1,612.6萬元，呎價介乎25,986至39,873元。

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