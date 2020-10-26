樓價UPDATES：屯門聚康山莊累減近8%才沽出

二手減價盤有承接，市場交投稍為向上。屯門聚康山莊高層單位，年初放盤至今，前後累減近8%沽出，獲同區用家以600萬港元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山信怡閣低層C室，實用面積約903方呎，套三房間隔，原業主叫價約1,750萬元，議價後以約1,650萬元易手，實用呎價約為18,272元，原業主於1994年6月份以約427萬元購入，轉手帳面獲利約1,223萬元，升值約286%。

●鴨脷洲深灣軒1座兩個相鄰的單位，實用面積合共約966方呎，剛以約2,033萬元成交，屬項目近日罕見巨額成交，平均實用呎價21,046元。

●鴨脷洲南灣5座高層C室，實用面積約763方呎，套三房連士多房間隔，望山景，日前以39,000元獲承租，實用呎租約51元，屋苑10月累錄得約4宗租賃成交，平均實用呎租約51元，現時約有29個租盤，最低入場月租由22,000元起。

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九龍區

●長沙灣尚都中層F室，一房間隔，望山景，實用面積約312方呎，以約15,500元放租兩個星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以15,000元租出，實用呎租約48.1元，業主於2016年7月以約480萬元購入，現享回報約3.75厘。

●奧運站一號銀海6座高層C室，望海景，三房間隔，實用面積約665方呎，以1,650萬元放盤約兩個月，議價後減價25萬元，以約1,625萬元成交，實用呎價約24,436元，新買家為首置客，睇樓3次後即決定承接。

●旺角居屋富榮花園10座低層D室，實用面積592方呎，三房間隔，於未補價第二市場以693萬元易手，實用呎價11,706元，原業主早於1998年3月以214萬元購入，持貨逾22年至今轉售，帳面獲利479萬元，單位升值2.2倍。

●將軍澳東港城8座低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，今年10月初開始放售，業主原叫價727萬元，日前以715萬元交吉形式易手，減價12萬元或2%，實用呎價約15,443元，屋苑現時約有74個放盤，最低入場價由725萬元起。

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新界區

●屯門聚康山莊3座高層C室，實用面積423方呎，1月叫價650萬元放盤，區內客為方便與同一屋苑居住的家人互相照應，議價後以600萬元購入，累減約50萬元，呎價約14,184元，原業主2011年以250萬元購入，持貨9年帳面賺350萬元。

●屯門御半山2B座中低層J室，實用面積約312方呎，一房間隔，原先叫租11,000元，經議價後減價200元或約1.8%，終於在近日以10,800元租出，實用呎租約35元，業主於2019年7月以約567.6萬元購入，現租出可享租金回報率約2.3厘，新租客為區外客，物色全新租盤作新婚之用。

●青衣盈翠半島1座低層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，今年9月底開始放盤，原叫價870萬元，經議價後減價20萬元或約2.3%，最後以850萬元成交，實用呎價約16,252元，盈翠半島10月至今累錄兩宗二手買賣，現時有約45個單位放售，入場價由830萬元起。

●沙田帝堡城7座中層C室，實用面積873方呎，套三房廳間隔，望園景，放盤原先叫價1,230萬元，累減140萬至1,090萬元成交，減幅11.4%，實用呎價12,486元，原業主於2006年3月購入上址，當時作價465.8萬元，持貨至今沽售帳面獲利624.2萬元，單位逾14年升值1.3倍。

●西貢清水灣壁屋村單號屋全幢，四房間隔，望山景，連天台，獲買家以970萬元承接，原業主為外籍人士，於2012年6月購入上址，當時作價698萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利272萬元，單位期內升值約39%。

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