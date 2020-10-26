【獅王周二放榜】滙控上季料少賺57%　市場最關注係...

據券商預測，按季計，滙控盈利或錄得改善，惟銀行息差持續受壓，預期截至9月底止的淨利息收益率，較6月底時縮窄0.2個百分點，拖累第三季淨利息收入按年下跌15.75%至63.76億美元。儘管管理層已表明會加速轉型計劃，惟重組進度或在明年初公布全年業績時才有更多披露。

值得注意，英國審慎行為監管局(PRA)3月底向英國多家主要銀行發信要求暫停派息，令滙控被迫史無前例煞停派息後，惹來股東怒轟，近期恢復派息方向似乎有新轉機。據英國媒體報道，當地監管機構正考慮允許銀行明年起恢復派息。報道稱，英倫銀行和商業銀行正就一項協議進行磋商，只要銀行的資本緩衝強勁，並繼續向實體經濟發放信貸，便可向股東派息。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，滙控上半年ECL大增，成為拖累盈利的主因，若第三及四季的ECL能持續減少，市場對明年前景會較樂觀。他預計，第三季ECL約20億美元，雖然相比第二季減少約10億美元，但仍處於偏高水平。

其次，他認為滙控未來在中國地區的業務發展策略，為另一大業績亮點。若管理層能表明未來1至3年擴展大中華地區業務的目標或路線圖，有助投資者重拾信心，並指除非出現新利好消息，否則股價短線仍會在30至34元區間上落。

滙控業務重組計劃惹市場關注，溫氏指，重組後成效未必會立竿見影，更難在第三季反映，滙控應集中發展有潛力的大灣區市場，惟料盈利表現需待全球經濟穩步復甦後，方可改善。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興預計，滙控短期重新派息機會微，盈利方面或有雙位數字的倒退，香港經濟復甦緩慢，若該行集中發展大中華地區及其零售業務，有助盈利增長，惟滙控一直夾在中美之間，投資者尤關注該行與內地的關係。

誠然，滙控與內地關係或有轉機，行政總裁祈耀年近日參與網上討論時指，全球踏入新的經濟環境，現在中國的金融開放較以往更重要，期待在支持中國經濟發展中發揮作用。

【商業地產恐冧價 港銀有難】

國際銀行業潛在危機！新冠肺炎疫情扭轉了消費及營商模式，使全球多地商業房地產價格大跌，有報告點名包括香港在內的銀行業，將承受巨額貸款損失，在最壞情況下，貸款虧損將嚴重蠶食銀行資本，更無可避免影響債券投資者。

外媒引述牛津經濟研究院報告指，由於疫情肆虐全球，大部分人在家工作並減少外出機會，零售業大受打擊，拖累商業房地產價格下跌，而大型商業地產價格暴跌將使銀行錄巨額虧損，在過去的大型經濟衰退中，商業地產的貸款撇帳佔據銀行大部分整體損失。

報告舉例，在2008年金融海嘯時，相關的貸款損失佔美國整體貸款撇帳總額25至30%。在今次疫情下，美國、澳洲，以及香港、南韓等亞洲部分經濟體，也面臨最大的相關貸款損失風險。隨着貸款持續增長，疫情下產生極大的未被對沖風險，尤其香港的商業地產價格已面臨嚴重下滑。

該機構研究的全球市場指數顯示，商業房地產價格已較去年下跌6%。目前酒店入住率偏低、零售部門客戶急劇下降，以及不少公司倒閉或縮減人手，影響租金收入及還債能力。由於銀行一級資本主要來自股權及盈利，分析發現，在13個主要經濟體當中，5%的貸款撇帳已相當於銀行一級資本損失1至10%，並直指亞洲銀行業面臨最大挑戰。

此外，近年歐洲及亞洲部分地區，通過非銀行部門借款的比例已升至逾25%。商業房地產低迷亦導致投資者急於贖回其持有的資產，大量資產出售加劇了價格下跌及更大範圍的貸款損失，債券投資者亦有可能面臨風險。

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