道指早段挫336點　疫情惡化拖累旅遊股

歐美疫情惡化加上科技股下跌，抵銷併購消息，美股早段受壓，道指挫336點，報27,998點；納指挫107點，報11,440點；標指挫33點，報3,431點。

美國單日新冠肺炎確診個案創新高，旅遊股受創，嘉年華郵輪和皇家嘉勒比股價分別挫4.9%至14.6美元，和挫3.7%至62.08美元。

德國企業軟件商SAP下調全年收入預測，並預期新一輪封鎖措施會打擊需求直至明年上半年，消息除拖累其股價於德國一度重挫21%，歐美科技股亦受累。將於本周公布業績的蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜和微軟股價分別跌0.4%、0.1%和0.8%，至114.49美元、3,200.45美元和214.37美元。

孩之寶第三季每股盈利1.88美元，收入17.4億美元，齊勝預期，惟電視、電影和娛樂業務收入遜預期，股價早段挫5.1%至87.29美元。

Dunkin' Brands可能被飲食集團Inspire Brands收購並私有化，股價早段漲17.7%至104.57美元。

美國大選亦帶來不明朗，惟歷史經驗顯示投資者不用太擔心。Miller Tabak策略員梅利表示，綜觀過去30年，標指在大選前略多於一周都會做好，只有2016年是例外，而自1992年以來6次這樣的情況下，平均回報為3.8%。他續稱，雖然2016年大選前7個交易日美股跌約1.9%，但再上一次美股於大選前略多於一周下跌，已追溯至1988年。

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