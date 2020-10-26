潛在危機！商業地產恐冧價　港銀有難

國際銀行業潛在危機！新冠肺炎疫情扭轉了消費及營商模式，使全球多地商業房地產價格大跌，有報告點名包括香港在內的銀行業，將承受巨額貸款損失，在最壞情況下，貸款虧損將嚴重蠶食銀行資本，更無可避免影響債券投資者。

外媒引述牛津經濟研究院報告指，由於疫情肆虐全球，大部分人在家工作並減少外出機會，零售業大受打擊，拖累商業房地產價格下跌，而大型商業地產價格暴跌將使銀行錄巨額虧損，在過去的大型經濟衰退中，商業地產的貸款撇帳佔據銀行大部分整體損失。

報告舉例，在2008年金融海嘯時，相關的貸款損失佔美國整體貸款撇帳總額25至30%。在今次疫情下，美國、澳洲，以及香港、南韓等亞洲部分經濟體，也面臨最大的相關貸款損失風險。隨着貸款持續增長，疫情下產生極大的未被對沖風險，尤其香港的商業地產價格已面臨嚴重下滑。

該機構研究的全球市場指數顯示，商業房地產價格已較去年下跌6%。目前酒店入住率偏低、零售部門客戶急劇下降，以及不少公司倒閉或縮減人手，影響租金收入及還債能力。由於銀行一級資本主要來自股權及盈利，分析發現，在13個主要經濟體當中，5%的貸款撇帳已相當於銀行一級資本損失1至10%，並直指亞洲銀行業面臨最大挑戰。

此外，近年歐洲及亞洲部分地區，通過非銀行部門借款的比例已升至逾25%。商業房地產低迷亦導致投資者急於贖回其持有的資產，大量資產出售加劇了價格下跌及更大範圍的貸款損失，債券投資者亦有可能面臨風險。

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