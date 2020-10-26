內銀本周派發上季成績表　工行招行看俏

晨星股票研究分析師稱，中國人民銀行將更明確推出貨幣擴張措施，減輕經濟放緩影響，屆時內銀要積極放貸，支持經濟增長的壓力會減少，改善風險管理表現。若商業活動再增加、零售貸款風險下降，及與目標系統貸款增長和減息相關的監管更趨透明的話，內銀盈利能見度將提高，刺激股價回升，尤看好建行及工行。

外電早前報道，中銀保監近期與部分全國性商業銀行溝通，允許銀行按自身情況披露具差異化的第三季淨利潤倒退，降幅為10%或更低，有別於第二季普遍按年跌逾20%。有投行認為，當局給予銀行更多自主權披露第三季業績，是預計經濟恢復已減輕銀行「讓利」實體經濟的政治壓力，故料第三季業績將優於預期。

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