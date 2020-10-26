內銀本周派發上季成績表 工行招行看俏
2020年10月26日 22:05
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（中新社圖片）
大型內地銀行將陸續派發第三季成績表，本周四由建設銀行(00939)揭開序幕。分析認為，內地經濟復甦步伐加快，加上不少國策支持，內銀「讓利」實體經濟及資產質素轉差的壓力或有所放緩，第三季業績料優於預期，其中工商銀行(01398)及招商銀行(03968)可看高一線。
摩根士丹利對內銀股前景樂觀，認為市場對內銀股的憂慮改變，由不良貸款風險轉至政府政策層面，減少市場對金融系統性風險的擔憂，調整內銀盈利預測，反映相關改變。大摩維持主要內銀股的「增持」評級，其中農業銀行(01288)評級由「與大市回步」調高至「增持」，該行首選招行、工行，當中，招行目標價由49.2元升至55.7元。
晨星股票研究分析師稱，中國人民銀行將更明確推出貨幣擴張措施，減輕經濟放緩影響，屆時內銀要積極放貸，支持經濟增長的壓力會減少，改善風險管理表現。若商業活動再增加、零售貸款風險下降，及與目標系統貸款增長和減息相關的監管更趨透明的話，內銀盈利能見度將提高，刺激股價回升，尤看好建行及工行。
外電早前報道，中銀保監近期與部分全國性商業銀行溝通，允許銀行按自身情況披露具差異化的第三季淨利潤倒退，降幅為10%或更低，有別於第二季普遍按年跌逾20%。有投行認為，當局給予銀行更多自主權披露第三季業績，是預計經濟恢復已減輕銀行「讓利」實體經濟的政治壓力，故料第三季業績將優於預期。
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