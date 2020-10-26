全球經貿戰：波音事件！WTO批准歐盟對美徵關稅

外國傳媒報道，世界貿易組織(WTO)周一(26日)正式授權歐盟對每年價值約40億美元的美國出口商品徵收關稅，以報復美國非法補貼波音公司。

世貿組織在日內瓦總部召開爭端解決機制會議，批准了歐盟的仲裁裁決，其規模在世貿組織歷史上位居第三。

事件的進展標誌着歐盟在世貿組織掃清了對美國商品實施合法報復的最後一個程序性障礙。不過，布魯塞爾的官員預計，要等到美國11月3日大選後才會啟動新的關稅。

美國駐世貿組織的一位官員周一敦促歐盟不要對美國商品征稅，因為華盛頓州於4月1日已經終止了對波音的非法補貼。

美國駐世貿組織代表團發表聲明稱，如果歐盟採取關稅行動，將迫使美國做出回應，雙方將進一步偏離解決爭端的軌道。

美國代表團稱，特朗普普政府強烈主張協商解決這長達16年的爭端，並尋求達成合理的和解，創造公平的競爭環境。

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